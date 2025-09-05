George Cosac îl susține pe Horia Tecău, chiar dacă a demisionat: „Este o rușine ca jucătoarele să refuze să vină la echipa de Billie Jean King Cup”

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că este posibil ca decizia lui Horia Tecău de a renunța la rolul de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României să fie legată de refuzul anumitor jucătoare de a se prezenta la lot, și că în opinia sa acest lucru este o rușine pentru sportive.

România va evolua în Grupa B din play-off-ul Cupei Billie Jean King, cu Polonia și Noua Zeelandă

‘Este posibil ca Tecău să fi plecat pentru că fetele nu veneau la echipă. Nu mi-a zis în mod clar că acesta este principalul motiv, dar din punctul meu de vedere la performanțele lui Horia, la ce reprezintă el ca individ, tot ce înseamnă Horia într-un cuvânt, e jenant să poți să-l refuzi sau să nu vii sau să nu îți oferi serviciile. Mai ales că, în urmă cu un an, premiile oferite de Federație Internațională, de ITF pentru participarea la turneul final au fost extrem de consistente. Acum este adevărat că s-a jucat în Japonia, era o călătorie destul de lungă, obositoare, poate le punea în pericol un pic calendarul competițional, dar nu cred că există ceva mai important ca sportiv, ca individ, decât să-ți reprezinți țara, să scrie România acolo. Faptul că ele iau niște decizii de genul acesta și nu vor să reprezinte România, din punctul meu de vedere este o rușine’, a declarat Cosac.

Președintele federației a precizat că se află în tratative cu câțiva foști jucători pentru a prelua postul lăsat liber de Horia Tecău.

‘Suntem în negocieri cu câțiva foști sportivi după plecarea lui Horia Tecău. Așteptăm răspunsul de la fiecare. Este adevărat că am cerut o strategie să vină să prezinte, să vedem cam cum văd lucrurile. Voi anunța săptămâna viitoare numele, nu vreau să pun presiune pe ei. Ca de fiecare dată ne dorim să avem cea mai bună echipă, să avem cele mai bune fete. Sperăm că vor veni de data aceasta. Dacă nu, tocmai de aceea facem aceste competiții să putem ridica nivelul fetelor. Să putem ridica nivelul fetelor, astfel încât în 2-3 ani să avem o echipă competitivă. Sigur că există un schimb de generații și cred că lucrul acesta se întâmplă la orice disciplină sportivă și în orice țară. Există un schimb de generații, de 2-3-5 ani. La noi cred că va fi perioada foarte scurtă pentru că avem foarte multe jucătoare de perspectivă și sunt convins că ele vor face față cu succes în perioada imediată’, a adăugat George Cosac.

Fostul tenisman Horia Tecău a anunțat la 19 august că renunță la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României. Tecău (40 ani) ocupa funcția din 7 martie 2022.

Echipa României a participat în premieră anul trecut la turneul final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia și Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.