George Găman, catastrofă! Csikszereda – CFR Cluj 2-2 nu e singurul meci pe care arbitrul l-a făcut praf în acest sezon

George Găman (40 de ani) continuă să facă meciuri praf în SuperLiga. Arbitrul craiovean și-a dat în petec și la Csikszereda – CFR Cluj 2-2, acolo unde a comis două erori majore.

Arbitrul George Găman, abonat la distrus meciuri

George Găman a fost alesul CCA pentru restanța etapei a 5-a, Csikszereda – CFR Cluj 2-2. „Centralul” craiovean a dezamăgit, după ce a luat două decizii halucinante. Meciul de la Miercurea Ciuc nu este însă primul pe care l-a făcut praf în acest sezon.

În minutul 86, la scorul de 2-1 pentru oaspeți, Hegheduș a reușit să restabilească egalitatea. Reușita mijlocașului a fost însă anulată de Găman, care a fluierat un fault în atac inexistent. Hindrich a ieșit eronat pe o centrare care se îndrepta spre Eppel.

Portarul vicecampioanei n-a prins mingea și a căzut. Balonul a ajuns la Hegheduș, care a trimis mingea în poartă, moment în care „centralul” a dictat fault asupra lui Hindrich. Faza nu a putut fi verificată în camera VAR pentru că arbitrul fluierase înainte ca mingea să intre în poartă.

A urmat apoi faza din minutul 90+4, când s-a dictat penalty pentru gazde. Găman a arătat punctul de la 11 metri doar după intervenția colegilor din camera VAR, Sorin Costreie și Claudiu Marcu.

În teren, „centralul” craiovean a considerat regulamentar duelul lui Bakos cu Matei Ilie și Lorenzo Biliboc. Pe reluări se vede însă cum fotbalistul crescut de Juventus îi ia piciorul jucătorului de la Csikszereda.

Ce meciuri a mai făcut praf George Găman înainte de Csikszereda – CFR Cluj 2-2

Decizia lui Kyros Vassaras de a îl delega în continuare în primul eșalon pe George Găman este una cât se poate de curioasă. Aflat la al 5-lea meci în acest sezon, „centralul” craiovean e deja la al 3-lea meci pe care îl face praf.

Găman a comis-o încă de la primul meci arbitrat, FCSB – Farul 1-2, din etapa a 3-a a SuperLigii. Atunci, arbitrul în vârstă de 40 de ani a luat mai multe decizii controversate.

Eliminarea lui Ștefan Târnovanu, gestionarea eronată a doua faze de penalty pentru Farul și acordarea unui gol marcat de „marinari” în condiții neregulamentare. Atunci, norocul lui Găman s-a numit Rareș Vidican, care a mai îndreptat din VAR câteva dintre greșelile „centralului”.

Următorul meci în care Găman s-a făcut de râs a fost cel din etapa a 8-a, Csikszereda – Oțelul Galați 1-1. În minutul 89 al meciului de la Miercurea Ciuc, Bodo l-a atacat brutal pe Nuno Pedro.

Deși jucătorul lui Robert Ilyeș i-a pus talpa pe genunchi adversarului, Găman a scos doar cartonașul galben. Și atunci, eroarea lui Găman a fost îndreptată de VAR. În cabină s-au aflat, la fel ca la partida cu CFR Cluj, aceiași Sorin Costreie și Claudiu Marcu.