George Ganea a spus tot! Cum a ratat transferul la Rapid: „Nu s-a dorit ca eu să merg acolo!”

După experiențele din România la formații precum CFR Cluj, Farul Constanța, FC Argeș și FCU Craiova, George Ganea a plecat în Ungaria, la Ujpest.

Atacantul de 24 de ani a vorbit despre ratarea transferului la Rapid, club unde a trecut când era junior. Iată motivul pentru care fotbalistul nu a mai ajuns din nou la echipa giuleșteană.

„Nu s-a dorit ca eu să merg acolo!”

„În ultimii ani, nu am demonstrat ceea ce eu pot, am avut fluctuații foarte multe, nu am fost constant, schimbasem două-trei echipe, iar lucrul ăsta a fost puțin greu. Îmi doresc stabilitate, să am un sezon în care să joc și să fiu constant, apoi să merg mai departe într-o ligă superioară sau, de ce nu, în cele mai bune campionate”, a declarat George Ganea, pentru Digi Sport.

„Cu sufletul am rămas la Rapid. Pot să zic că la Rapid m-am simțit cel mai bine. Mi-am dorit de foarte multe ori, dar nu s-a putut ca eu să revin acolo.

Am spus-o de multe ori, îmi doresc să îmi închei cariera la Rapid. Nu s-a dorit ca eu să merg acolo. Am acceptat acest lucru. Sper ca prin evoluțiile mele să îi fac pe ei să vină la mine”, a mai spus atacantul, pentru sursa citată.