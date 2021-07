George Ganea, despre regretul din fotbal: ,,Am comis o greşeală când am venit de la Roma la CFR”

George Ganea, atacantul echipei Olimpice de la Tokyo şi al Farului Constanţa, a vorbit despre regretul pe care îl are până acum în fotbal.

Fotbalistul spune că a făcut o mare greşeală în momentul în care a ales să se întoarcă în România din Italia, de la AS Roma la CFR Cluj, echipă la care nu a prins foarte multe minute de joc.

Acesta declară că alegerea inspirată pe care a făcut-o, este aceea de a semna cu Viitorul, actualul Farul Constanţa. La echipa de la malul mării, George Ganea este antrenat de ,,regele” Gică Hagi.

,,La o echipă din străinătate, într-un campionat bun. Am comis o greșeală când am plecat de la Roma ca să vin la CFR Cluj. N-a fost o alegere inspirată. N-am jucat acolo, n-am trăit o perioadă prea frumoasă. M-a durut că nu mi s-a oferit șansa să joc, deși nu era mare diferență între mine și colegi. Am discutat atunci și cu conducerea, oficialii mi-au tot zis să am răbdare și-am avut până am plecat.

Da. O soluție foarte bună de această dată(n.r. Farul), fiindcă m-am pus din nou pe picioare, aveam nevoie să joc. N-am demonstrat însă ceea ce ar trebui să demonstrez. Am avut însă deja foarte multe de învățat. Tata mi-a zis că o să muncesc de 20 ori mai mult fiindcă port numele Ganea, care pune presiune. Mama m-a sprijinit mereu, a fost lângă mine de fiecare dată când am avut nevoie.”, a declarat George Ganea, pentru GSP.