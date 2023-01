George Pușcaș a spus cine l-a ajutat să renască la Genoa: „Am simțit mare încredere din partea lui”

Atacantul român George Pușcaș (26 de ani) a ajuns la Genoa în vară, împrumutat de la Reading, marcând 3 goluri în 16 meciuri.

„Am simțit mare încredere din partea lui”, a spus George Pușcaș, despre antrenorul lui Genoa

Genoa a învins Benedetto cu 2-1, în deplasare, în Etapa a 21-a din Serie, B, golul victoriei fiind marcat de George Pușcaș în minutul 90+4, cu o lovitură de cap.

Echipa italiană a ajuns la 5 victorii în ultimele 6 meciuri și ocupă locul 3 în clasament, la egalitate de puncte cu Reggina, aceasta având un golaveraj mai bun. Lider este Frosione, cu 42p.

Primul gol pentru Genoa l-a marcat pe 8 decembrie, când a deschis scorul în meciul cu Sudtirol de pe teren propriu (scor final, 2-0), în Etapa a 16-a din Serie. Ulterior, a înscris în victoria din deplasare cu Bari (2-1), în minutul 2.

Jucătorul spune că revirimentul se datorează antrenorului principal Alberto Gilardino, numit în funcție pe 6 decembrie, după ce în precedntele 5 luni activase la echipa de tineret.

„În sfârșit am început să joc. Am avut șansa să demonstrez calitățile pe care le am, să fiu pe teren constant. Antrenorul mi-a cerut să fac ceea ce știu, să stau în careu, să profit de șansele care mi se oferă și să fiu calm. Am simțit încredere din partea lui, m-a motivat.

Gilardino a adus motivație și conștientizarea faptului că suntem o echipă mare. Vreau să învăț multe de la el, mai ales mișcările în suprafața de pedeapsă”, a spus jucătorul român, potrivit tuttomercatoweb.com.