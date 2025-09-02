George Pușcaș, aproape de revenirea în Italia. Ce echipă îl are în vizor

Atacantul român George Pușcaș (29 de ani) este foarte aproape de o întoarcere în fotbalul italian, după ce și-a reziliat de comun acord contractul cu Bodrum, echipă din Turcia care a retrogradat recent în liga secundă. Deși mai avea contract până în vara lui 2027, Pușcaș a ales să plece, nemulțumit de perspectiva de a continua în eșalonul inferior.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, formația italiană Sampdoria este interesată să-l transfere pe Pușcaș și ar fi pregătită să-i ofere un contract. Dacă mutarea se materializează, atacantul român va concura pentru un post de titular cu jucători precum Marvin Cuni, Massimo Coda și Valerio Cinti.

În ultimul sezon la Bodrum, Pușcaș a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive, demonstrând că rămâne un atacant valoros. Cota sa de piață este, conform transfermarkt.com, de 1,1 milioane de euro.