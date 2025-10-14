George Pușcaș, în căutarea unui nou start! Unde ar putea ajunge atacantul român după despărțirea de Bodrumspor

George Pușcaș continuă să fie în centrul unor speculații intense pe piața transferurilor, în timp ce rămâne liber de contract după despărțirea de Bodrumspor. Atacantul român, în vârstă de 29 de ani, este în căutarea unei noi echipe, iar impresarii săi au propus recent numele său la clubul Al-Wahda din Emiratele Arabe Unite, ocupant al locului doi în campionat.

După un sezon în Turcia, în care Pușcaș a strâns 38 de meciuri, 11 goluri și 4 pase decisive, interesul pentru fotbalist a crescut în zona Golfului. Totuși, o posibilă mutare în Emiratele Arabe a fost complicată de partea lui Daniel Isăilă, antrenorul echipei Baniyas, care a infirmat zvonurile privind o transferare către clubul său, invocând limita de străini și stabilitatea lotului actual.

Deși tatonările au existat și în Italia, România și Polonia, până acum nicio oferta concretă nu s-a materializat, iar viitorul lui George Pușcaș rămâne incert. Rămâne de văzut dacă Al-Wahda va decide să îl includă în planurile sale pentru a întări linia ofensivă în continuarea sezonului.