George Puşcaş, înainte de dubla cu Kosovo şi Elveţia: „Nu putem să ne culcăm pe o ureche”

George Puşcaş a vorbit înainte de dubla cu Kosovo şi Elveţia pentru Antena Sport.

„E un meci greu. Jucăm la Pristina. Nu o să fie uşor, dar ştim asta. N-o să fie uşor niciun meci. Aşa cum am văzut şi în Andorra, aşa cum am văzut şi în toate celelalte meciuri unde mergem, şi în deplasare, mai ales. O să fie un meci în care trebuie să fii compact şi, pur şi simplu, trebuie să profiţi de orice greşeală a adversarului.

Sper să mă ajute Domnul să pot să înscriu, pentru că îmi place şi chiar îmi doresc foarte mult să înscriu pentru România. Dubla e la fel de importantă ca şi prima dublă, ca şi următoarea dublă.

Nu-i ca şi cum, dacă am obţinut două victorii, putem să ne culcăm pe o ureche. Nu-i ca şi cum dacă obţinem alte două victorii, poţi să te culci pe o ureche după. Părerea mea e că trebuie să fii constant şi sper din tot sufletul să fim constanţi în calificările astea”, a spus Puşcaş, pentru Antena Sport.