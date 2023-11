George Pușcaș, susținut de un reprezentat FRF: „Oamenii nu au văzut cât de important este pentru echipă!”

George Pușcaș a marcat în victoria României cu Israel (2-1). Atacantul român a reușit astfel să le răspundă criticilor săi.

Se pare că vârful de 27 de ani a fost apărat de un reprezentat FRF. Mai exact, Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a evidențiat calitățile lui Pușcaș.

„Oamenii nu au văzut cât de important este pentru echipă!”

„La Pușcaș, am stat și m-am uitat. E al doilea marcator al naționalei după Stanciu. Avea 10 goluri înainte de meciul cu Israel. Ca atacant, a dat 10 goluri în 38 de meciuri, vezi că știu cifrele.

Ce aveți, fraților? Ok, am zis poate sunt eu nebun. Am fost în Kosovo și am văzut meciul pe terenul ăla acolo. Mi-a plăcut cum a jucat Pușcas pentru echipă, a fost senzațional. Dar mie mi-a plăcut cum a jucat și Coman. Eu am o problemă că îmi plac ăștia care joacă defensiv. Au spus că Coman nu a jucat nimic, fundașul stânga Coman. Parcă Tănase nu era tot fundaș stânga. Dacă faci o analiză, prin comparație, îmi aduc aminte de Victor Pițurcă la Steaua.

De nu îl înjurau că era ratangiu. Pițurcă era super tehnic, dar rata. Și am auzit un bătrân în spate. Și spuneau că îl tot înjură pe Pițurcă, de ce nu înjură pe altul? Păi cum, ăla nu apare la ratare, nu apare în joc. El e de 4-5 ori în joc. De ăla nu spui nimic că nu ajunge acolo. În fine, să revenim la Pușcaș și la nedreptatea care i s-a făcut. Prin faptul că oamenii nu au văzut cât de important este pentru echipă, pentru o astfel de echipă”, a declarat Andrei Vochin, pentru Fanatik.