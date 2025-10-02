George Rareş Vidican arbitrează meciul Unirea Slobozia – Dinamo, de vineri, din Superligă

Arbitrul George Rareş Vidican va conduce la centru meciul Unirea Slobozia – Dinamo, care va avea loc, vineri, de la ora 20.30, în etapa a 12-a din Superligă.

Vidican va fi ajutat la cele două linii de Marius Badea şi Cristian Ilinca, în timp ce rezervă va fi Robert Avram.

În Camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Iulian Dima.

Observatori au fost desemnaţi Irina Mîrţ şi Paul Cazan.