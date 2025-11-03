Naționala masculină de handbal a României a învins Slovacia cu scorul de 33-25 (17-10), duminică, în Sala Sporturilor ”Lascăr Pană” din Baia Mare, dar Georgia a câștigat Trofeul Carpați Niro.

Departajarea s-a făcut în funcție de meciul direct

Tricolorii au obținut a doua lor victorie, dar au terminat pe locul secund, având în vedere că Georgia s-a impus în meciul direct.

România a dominat meciul cu Slovacia, în care Călin Dedu a fost cel mai bun marcator, cu 7 goluri. Daniel Stanciuc și Tudor Botea au înscris câte 5 goluri, Ionuț Adrian Stănescu și Andrei Valeriu Drăgan, câte 4, Ștefan-Gabriel Cumpănici 3, Ionuț Nistor Ioniță 2, Sorin-Paul Grigore 1, Robert Nagy 1, Andras Szasz 1.

Ionuț Ciprian Iancu a avut 4 intervenții, iar Cătălin-Sebastian Haidu a reușit 8 intervenții.

Pentru slovaci au înscris Martin Potisk 7 goluri, Jakub Kravcak 3, Damian Mital 3, Marek Jankovic 3, Tomas Obulany 2, Jakub Feder 2, Sergej Petrycenko 2, Marko Jurkovic 1, Adam Dopjera 1, Marek Stefina 1.

Christopher Bako a avut 3 intervenții, iar Matus Mitosinka 6.

În celălalt meci al zilei, Georgia a fost învinsă de Ucraina cu 32-28.

Georgia a ocupat primul loc, cu 4 puncte, urmată de România, 4 puncte, Slovacia, 2 puncte, Ucraina, 2 puncte.