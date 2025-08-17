Getafe începe sezonul de LaLiga cu doar 15 jucători

Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro.

Echipa poate face numai două schimbări

La fel ca în sezonul trecut, Getafe va începe campionatul cu un efectiv redus, de doar 15 jucători. În plus, doi dintre ei nu vor putea evolua, Domingos Duarte fiind suspendat, iar Borja Mayoral accidentat.

În plus, doi dintre ei nu vor putea juca, Domingos Duarte fiind suspendat, iar Borja Mayoral accidentat.

De asemenea, pe listă sunt doi portari şi doi jucători care nu se aflau în planurile iniţiale ale antrenorului José Bordalas.

Deşi clubul a fost destul de activ de la începutul perioadei de transferuri din această vară, până în prezent a reuşit să aducă doar doi jucători noi.