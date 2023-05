Gheorghe Hagi a anunțat de câți bani are nevoie pentru Liga Campionilor: „Dacă treci de 60%, poți să te duci în cap”

Campion pentru a doua oară în 6 ani, după ce în 2017 a luat titlul cu FC Viitorul, Gheorghe Hagi a spus de câți bani are nevoie pentru Liga Campionilor.

„Bugetul trebuie să fie dublu față de cât am acum”, a anunțat Gheorghe Hagi

Farul este viitoarea campioană a României, după ce s-a detașat la 4p de FCSB cu o etapă înainte de final, în urma victoriei din meciul direct, 3-2 pe teren propriu. La finalul partidei, fostul mare internațional a dezvăluit că are nevoie de un buget cu 50% mai mai decât cel actual.

„Am spus-o, bugetul trebuie să fie dublu față de cât am acum. Pe salarii de jucători și pe cheltuieli, dublu. Tot ce înseamnă salariile de la echipa mare trebuie să fie 50% din buget. Dacă treci de 60%, poți să te duci în cap. Dacă rămâi cu cheltuiala asta merge.

Eu niciodată n-o să vorbesc înainte. Ideea noastră este să construim o echipă competitivă pentru Europa”, a spus Gică Hagi, la Digi Sport.

Managerul Farului a explicat și cum alcătuiește strategia. „M-am îndrăgostit de a fi campion, de a încerca să devin campion. Am făcut o minune la Constanța. Totul se planifică din vară. iar rezultatele se văd acum.

În vară începe munca, atunci când aduci jucători. Nu are cum să iasă ce gândești, dacă nu ai jucători. Eu doar am planificat cu staff-ul și am fost inspirat în decizii”, a mai spus el.

„Știm ce jucători vrem, dar nu pot să vorbesc despre asta”, a recunoscut Gheorghe Hagi

Tocmai din acest motiv, Hagi gândește încă de acum planul pentru sezonul viitor. „Ne-am obligat față de orașul Constanța și trebuie să facem o echipă foarte bună. Cupele europene vin peste tine.

Victoria aduce două lucruri: fericie sau bucurie și foarte mult respect. Totdeauna le spun asta jucătorilor. Și trebuie să lupți pentru asta.

Nu am avut niciun moment un ‘plan B’. Știu că avem forță, că suntem puternici, că atacăm bine. Ne lipsea Alibec, știam că avem un minus mare, plus Popescu, accidentat, dar am găsit soluții.

Nu am fost supărat absolut deloc că Alibec va lipsi. L-am ținut alături, a stat în cantonament alături de noi, cu echipa. Nu poți să fii supărat. Se întâmplă. Și eu am greșit. Face parte din joc.

Nu contează cât greșești, ci cât de ajută ceilalți. Asta le spun jucătorilor. Denis se duce inclusiv la meciurile fetelor și ale copiilor”, a mai spus Hagi.

„Am reaprins, iar, flacăra care exista acum 20-30 de ani. Ce însemna Farul, când juca pe un stadion plin și toată lumea știa că are o echipă de fotbal foarte bună.

Printre rânduri ne gândim și la sezonul viitor. Trebuie să vedem ce aducem. Știm ce vrem, dar nu pot să vorbesc. De mâine încep să construiesc succesul penbtru sezonul viitor”, a încheiat managerul Farului.