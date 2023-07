Gheorghe Hagi a dat de pereți cu proprii jucători după 1-3 acasă cu Poli Iași: „A văzut toată lumea. O rușine din partea noastră”

Campioana Farul a fost învinsă pe teren propriu, 1-3, de nou-promovata Poli Iașli, în etapa a 3-a a Superligii.

„O rușine din partea noastră! Am dat cu fundul de pământ”, a răbufnit Gheorghe Hagi după Farul – Poli Iași 1-3

Managerul gazdelor, Gheorghe Hagi, a menajat foarte mulți jucători în perspectiva partidei de joi, pe care Farul o va juca în Armenia, cu Urartu, în manșa a doua a turului 2 preliminar din Conference League.

Concret, el a a apelat cu Poli Iași la doar patru fotbaliști dintre cei 14 care au fost joi pe teren, când Farul a învins Urartu cu 3-2. Chiar și în aceste împrejurări, fostul mare fotbalist este deranjat de atitudinea celor la care a apelat.

„Cred că a văzut toată lumea. Ce să zic? La fotbal trebuie să fii concentrat, să joci fotbalul tău, nu poți să joci doar jumătate. Nu se poate. O primă repriză… Cea mai slabă pe care am văzut-o eu vreodată. A văzut toată lumea. O rușine din partea noastră.

Semnalele erau dinainte. Am dat semnale. Acum am ajuns la… Am dat cu fundul de pământ, scuzați-mă pentru expresie.

Fiecare meci e un test, evaluare. Vom vedea. Toți suntem în evaluare. Când se pierde, toată lumea pierde. Când nu joci bine ca echipă, se văd toate defectele și s-au văzut destule astăzi.

Am spus-o, e clar, trebuie să știi să te aperi și, când ai mingea, să știi să joci fotbal. Sunt două faze care trebuie interpretate foarte bine”, a declarat Hagi după meci.