Gheorghe Hagi a dezvăluit misterul numirii lui la națională: „M-au forţat unii! După aia, am rămas singur”

Aventura lui Gheorghe Hagi ca selecționer a durat 5 luni, acum mai bine de două decenii.

„M-au forţat unii! După aia, am rămas singur”, a descris Gheorghe Hagi mandatul de selecționer

El a fost numit selecționer în toamna lui 2001, la scurt timp după ce renunțase la cariera de fotbalist. A venit în locul lui Ladislau Boloni, care a plecat să antreneze Sporting Lisabona.

Hagi a debutat cu o victorie, 2-0 în deplasare cu Ungaria, după care România a remizat acasă cu Georgia, 1-1, calificându-se la barajul pentru CM 2002. Adversară a fost Slovenia, care s-a calificat la competiția supremă după 2-1 acasă și 1-1 în deplasare.

Gică Hagi are și acum regrete vizavi de modul în care s-au desfășurat lucrurile. „Ca jucător am fost la cele mai mari cluburi.

Ca antrenor am făcut şcoala de la zero, am format un club de la zero, pe care l-am făcut să câştige, o academie care a produs jucători foarte mulţi. Cred că am făcut toate şcolile posibile.

La şcoala de antrenori nu am lipsit o secundă. Domnul profesor Rădulescu este martor. Am fost şi acolo. Am respectat, am învăţat, chiar dacă, fără să-mi doresc, m-am dus prea repede la echipa naţională, că m-au forţat unii, că au vrut să mă duc pe acolo.

Dup-aia, am rămas singur. Odată şi odată o să povestesc şi asta”, a declarat Gică Hagi la un podcast.