Gheorghe Hagi a spus cine este jucătorul indispensabil Farului: „Nu e ușor să îl înlocuiești”

Managerul Farului Constanța, Gheorghe Hagi, a recunoscut că nu îi este ușor să-l înlocuiască în echipa de start pe atacantul Denis Alibec.

Totodată, tehnicianul a confirmat că jucătorul va pleca numai în străinătate, gratis, dar nu știe dacă are vreo ofertă. „Alibec are o clauză. Nu e ușor să îl înlocuiești pe Alibec la cum a jucat el anul ăsta. El are un contract, dar are și o clauză prin care poate pleca dacă are o ofertă foarte bună din străinătate.

Nu știu dacă are vreo ofertă. Nu e momentul, noi avem meciuri. Mai sunt meciuri rămase. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe acest final de campionat.

Sperăm să terminăm așa cum am dus-o până acum. Alibec pleacă gratis în străinătate. El ne-a ajutat foarte mult, e un jucător foarte bun, care face diferența. Ca antrenor e mai ușor să faci tactica”, a spus Hagi, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.

În acest sezon al Superligii, Denis Alibec a marcat 14 goluri în 30 de meciuri jucate, câte 3 în partide cu FC Botoșani, din etapa a 19-a a sezonului regulat, și Rapid, în runda a 7-a din play-off.

Alibec a absentat în primele trei etape ale campionatului, în runda a 9-a, când Farul a fost învinsă în deplasare de Universitatea Craiova, în etapa a 13-a (cu Sepsi, 1-0 în deplasare), în a 24-a (2-1 acasă cu Universitatea Craiova) și în a 5-a din play-off (1-0 acasă cu CFR Cluj).

Recent, unchiul lui Alibec, Nuredin Beinur, a dezvăluit și că jucătorul i-a transmis să-i caute angajament în Turcia sau zona Golfului.