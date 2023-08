Gheorghe Hagi arată cu degetrul după eșecul din Giulești: „Am fost slabi, lenți și previzibili”

Campioana Farul a pierdut al treilea meci la rând în actualul sezon al Superligii, fiind învinsă de Rapid, în deplasare, cu 1-3.

„Am fost slabi, previzibili. Lenți și previzibili”, a spus Gheorghe Hagi după Rapid – Farul 3-1

Gazdele au marcat primele două goluri în minutele 34 și 38, prin Xian Emmers și Marko Dugandzic. Farul a redius din diferență după reușita de senzație a lui Adrian Mazilu (79), după care Alexandru Ioniță a stabilit scorul final (88).

La finalul partidei, managerul oaspeților, Gheorghe Hagi, a luat în calcul că poate este prea greu pentru Farul să joace în paralel în două competiții.

„Un meci frumos, dar cred că defensiva a făcut multe greșeli. Nu am alergat, nu am fost cum trebuia să fim. Ofensiv, am fost slabi, previzibili. Lenți și previzibili.

Am avut și noi șansa noastră și așa s-a scris istoria acestui meci. Trebuie să ne apărăm și să atacăm cu toții. Normal că îmi pun un semn de întrebare când pierzi trei meciuri la rând. Sezonul trecut am avut 3 înfrângeri în total. Poate Europa e prea mult pentru noi.

Vreau ca și jucătorii să își pună întrebări. Le-am atras atenția și poate că e prea mult să fim și în Europa, și în campionat.

Borza nu a uitat de unde a plecat. Știați cu toții că e tânăr și ce poate. Mai am înca 7-8 acasă care stau.

Trebuie să ne conectăm și la campuonat, cum facem în Europa. În campionat tratăm puțin superficial. Trebuie să fim noi, cei de anul trecut. Să marcăm goluri, să atacăm bine”, a spus Hagi.