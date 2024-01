Gheorghe Hagi are soluții după plecarea lui Marian Aioani la Rapid și un regret: „Voiam să luăm mult mai mult”

Farul și-a pierdut încă un jucător dintre cei care au contribuit la câștigarea titlului în sezonul trecut.

„Voiam să luăm mult mai mult”, a recunoscut Gheorghe Hagi după plecarea lui Marian Aioani la Rapid

Portarul Marian Aioani a ajuns la Rapid, după plecarea lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. „Nu e primul portar pe care l-am vândut. Am fost foarte mulțumiți de Marian, ne-a ajutat foarte mult.

Am avut dreptate când am zis despre el că am luat portar foarte talentat și bun. Am ieșit campioni cu el. Fiecare jucător își dorește să îi fie mai bine. Noi avem limitele noastre, pe care le știți, legate de bani, de puterea pe care poți să o ai.

Fiecare jucător își dorește să câștige mai mulți bani. Aceasta a fost cererea. Piața îți dă valoarea și prețul care există. Chiar dacă noi voiam să luăm mult mai mult, e cea mai bună ofertă care a fost pe piață.

Marian a făcut sezoane foarte bune la noi, am ieșit campioni, are nevoie de o provocare, ceva mai puternic”, a transmis Gheorghe Hagi.

În actualul sezon al Superligii, Aioani a apărat în 18 meciuri, primind 25 de goluri și un caretonaș galben.

„Buzbuchi are multă experiență și mereu când a jucat a făcut-o foarte bine. În plus mai avem și alți portari în Academie, dar și alții împrumutați și probabil unul dintre aceștia va reveni.

Are încredere totală în el, a debutat la 19 ani în Liga 1, cum să nu joace la 30? A fost înțelegător, e portar foarte bun, bineînțeles că și Mușat o să vină, să-l vedem și pe el.

A apărat cu Galatasaray într-un amical, foarte bine. Are nevoie de o motivație”, a mai explicat Hagi.