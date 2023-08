Gheorghe Hagi deplânge decesul lui Dan Ionescu: „A fost un om important pentru cariera mea”

Dan Ionescu, unul dintre cei mai mari descoperitori de talente din istoria fotbalului românesc, a murit la vârsta de 78 de ani.

„A fost un om important pentru cariera mea”, a transmis Gheorghe Hagi despre Dan Ionescu

Fost vicepreședinte al FRF, Dan Ionescu va fi înmormântat joi, 24 august, la ora 12:00, la cimitirul Reînvierea, după cum a anunțat familia pe contul de facebook al celui dispărut.

Gheorghe Hagi, managerul Farului Constanța, regretă trecerea în neființă a celui care a activat timp de 35 de ani în FRF. „Ne-a părăsit Dan Ionescu, unul dintre cei mai importanți căutători de talente din fotbalul românesc. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

A fost un om important pentru cariera mea de fotbalist”, a transmis el.

„Azi, din păcate, a mai plecat și prietenul prof. DAN IONESCU. A fost președintele clubului Olimpia București, întemeietorul și coordonatorul centrului LUCEAFĂRUL București al FRF si directorul compartimentului de juniori al FRF mai bine de 20 de ani.

Și-a dedicat peste 60 de ani sportului. A fost de departe cel mai bun in activitatea cu juniorii țării. Am pierdut o valoare pe care unii în ultimii 10 ani n-au știut s-o prețuiască”, este mesajul lui Marcel Pușcaș, președintele FC U Craiova 1948.