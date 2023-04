Gheorghe Hagi este entuziasmat după victoria în fața campioanei: „E omul meciului, că n-a jucat pe postul lui”

Echipa Farul Constanța are un avans de 4p în frtuntea clasamentului față de CFR Cluj, după ce a învins campioana, pe teren propriu, cu 1-0.

Tudor Băluță „e omul meciului, că n-a jucat pe postul lui”, a spus Gheorghe Hagi

Managerul Farului a dezvăluit cum l-a surprins pe antrenorul echipei ardelene, Dan Petrescu, în meciul de sâmbătă. În absența lui Denis Alibec, care a resimțit mici probleme musculare după meciul cu FCSB, Hagi l-a folosit ca vârf de atac pe Tudor Băluță.

„Au câştigat atâtea campionate şi a trebuit să ne ridicăm nivelul. Tot ce am făcut a ieşit foarte bine, tot ce am pregătit, ce am vorbit cui el. Mă bucur că au făcut un meci fantastic şi arată că merităm.

Începe returul şi încep meciuri grele. Le-am şi zis în vestiar, că probabil i-am surprins cu lucrul ăsta, dar Băluţă la Cupa Hagi a jucat număr 9 şi de asta a jucat mai sus.

Toţi ne ajută, au un randament extraoardinar, e un lot bun, omogen. Avem tineri mulţi, nu că sunt eligibili, ci sunt 2005, 2006, 2003. E identitatea noastră.

Băluţă e omul meciului, că n-a jucat pe postul lui. Şi Grameni poate fi omul meciului. Nu pot… Şi atacanţii au jucat bine, au făcut tot ce le-am cerut.

Eu am adus mentalitatea asta în vestiar, de a fi cel mai bun din prima zi. Am lucrat, e punctul patru din formula de succes. Venim din spate, iar la Constanţa trebuie să construim mentalitatea de campion. La Constanţa trebuie să se facă pasul ăla mare în faţă”, a declarat Hagi, la finalul partidei.