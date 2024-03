Gheorghe Hagi este fericit după victoria din Giulești: „Am făcut cel mai bun meci în deplasare în acest sezon”

Campioana Farul a învins Rapid, în deplasare, cu 2-1, în primul meci din play-off-ul Superligii.

„Am făcut cel mai bun meci în deplasare în acest sezon”, a spus Gheorghe Hagi

Pentru oaspeți a marcat Louis Munteanu (23, 55), iar Rapid a redus din diferență prin Albion Rrahmani, din penalty (81). Gazdele au jucat în inferioritate din minutul 67, după ce Răzvan Oaidă a primit al doilea cartonaş galben.

La finalul meciului, managerul campioanei, Gheorghe Hagi, nu-și mai încăpea în piele de fericire.

„Știam că întâlnim cea mai în formă echipă, care joacă foarte bine. Ne-am apărat bine, am făcut un efort incredibil defensiv, iar ofensiv am construit bine. Am făcut ce trebuie.

E greu să câștigi în Giulești, dar felicitările mele tuturor care au intrat, care au muncit. Rapid e o echipă foarte, foarte bună, tehnică. Rapid e rapid, iute. Am revenit la origini, le-am dat șanse celor tineri și vom continua să o facem.

Cei de la Rapid știu fotbal, pasează repede, dau și pleacă, au combinații. Rapid era cea mai în formă echipă, dar noi am făcut un meci bun, poate cel mai bun meci făcut în deplasare în acest sezon”, a spus el.

„Îmi doresc mai multă posesie, mai multă personalitate”, a recunoscut Gheorghe Hagi

Farul a ajuns la 25p și se află la 3 de Rapid. În cupele europene merg echipele de pe locurile 2 și 3, iar Hagi crede că echipa de la malul mării poate realiza acest lucru.

„Nu uitați că am făcut și noi ceva anul trecut, eram acolo sus anul trecut, avem experiență. Dacă batem FCSB, dacă batem următorul meci acasă, dacă batem următorul meci în deplasare, bineînțeles că luptăm pentru cupele europene.

Îmi doresc mai multă posesie, mai multă personalitate, dar trebuie să avem răbdare. Louis marchează, știe jocul, dar mai are de învățat. Cojocaru e talentat, dar nu are continuitate, nu a avut nici la Academie”, a declarat Gheorghe Hagi.