Gheorghe Hagi nu este supărat pentru eliminarea lui Kiki cu Dinamo: „Se întâmplă, bine că am reacționat”

Farul a învins Dinamo cu 2-0, în etapa a zecea din SuperLigă, deși a jucat în inferioritate după eliminarea lui Kiki din minutul 63.

„Se întâmplă, bine că am reacționat”, a spus Gheorghe Hagi despre eliminarea lui Kiki în Dinamo – Farul

Managerul Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit de prestația echipei și a precizat că dorința lui este ca Farul să redevină formația de anul trecut.

„Ne adaptăm la teren, trebuie să luptăm, asta am făcut. Am încercat să jucăm, a venit golul, eliminarea, iar golul ne-a dus să luptăm, să ne apărăm. Nu sunt supărat pentru eliminare, nu am văzut dacă a fost sau nu, se întâmplă, bine că am reacționat, am schimbat bine, am aut și șansă.

Trebuie să ne revenim ușor ușor, am călătorit foarte mult, am jucat, noi nu suntem obișnuiți, acum încercăm să ne reglăm.

Mazilu trebuie să mai progreseze. Am zis că nu mai laud jucătorii, îi las să muncească și să își facă drumul lor. Cu Craiova acasă a fost Farul de anul trecut.

În momentul de față, trebuie să suferim, să stam bine, să avem grijă de orice lucru pentru a veni victoriile. Marți vor juca toți cei care nu au fost azi.

Să devenim colectivul de anul trecut, echipa să lupte, defensiv să alergăm mult, să jucam și ofensiv să ne facem fotbalul nostru”, a spus el după meci.