Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: “Este eronat”

Gheorghe Hagi a anunţat, joi, într-un comunicat, că nu intenţionează să se stabilească în altă ţară. Anunţul vine în contextul în care presa turcă a scris că Hagi ar urma să se stabilească în Turcia.

“În urma informaţiilor apărute în spaţiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă ţară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenţie şi în consecinţă acea ştire preluată de mass-media din România este eronată”, precizează Hagi într-un comunicat.

Site-ul turc 7GUNHABER a notat, în urmă cu o zi, că Gheorghe Hagi a decis să se stabilească definitiv în Alanya, oraş în care ajunge des deoarece fiul său Ianis joacă la Alanyaspor. “Hagi a ajuns azi (n.r. – miercuri) în oraş şi a început să caute o proprietate, întâlnindu-se cu agenţii imobiliari. Familia e interesată mai ales de vile moderne în zonele Çıplaklı şi Cikcilli”, a menţionat yedigunhaber.com.