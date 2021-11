Gheorghe Mustaţă a lămurit situaţia de la palatul lui Gigi Becali: ,,Dacă făceam pe garduri, mă descalificam singur”

Palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru a fost vandalizat de ultraşi după de omul de afaceri a ales să întrerupă colaborarea cu Edi Iordănescu.

Gigi Becali declara luni că Gheorghe Mustaţă este cel care i-a instigat pe suporterii FCSB-ului. Acum, liderul de galerie al clubului ,,rol-albastru” a lămurit situaţia. Acesta spune că nu are nicio implicare în vandalizarea zidurilor de la palatul lui Gigi Becali, ci aşteaptă şi el să vadă cine sunt vinovaţii.

,,Dacă făceam pe garduri, mă descalificam singur. Eu fac mesaj pe pânză, mergeam la palat. Eu nu mâzgâlesc garduri, nu. Aștept să mă sune poliția să demonstrez că nu am fost acolo, aștept să prindem cine a făcut asta că sunt camere pe acolo. Nu e niciun fel de problemă.

CITEȘTE ȘI COMUNICATUL POLIŢIEI DUPĂ CE PALATUL LUI GIGI BECALI A FOST VANDALIZAT DE ULTRAŞI! CINE A FĂCUT SESIZAREA

De când s-a întors Gigi Becali s-a mai luat un campionat? Eu când am venit acasă am făcut ceva, am adus peluza înapoi.

Nu mi-a trimis mie banii personal, i-a trimis prin altă persoană, eu nu i-am luat. Le-am zis, luați-i, mă, beți un șpriț. Dar tu să vii acum să scoți ochii. Eu nu l-am trădat cum l-au trădat alții personal.

Nu l-am găsit noi pe el la echipa asta, el ne-a găsit la echipa asta. Eu am venit acasă și am unit forțele și am adus suporterii la echipă. Dacă noi nu eram, nu mai vindeai pe Man, pe Chiricheș pe atâtea milioane.”, a declarat Gheorghe Mustaţă, pentru ProSport.