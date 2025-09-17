Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”

FCSB își continuă forma slabă din campionat, iar Peluza Nord a avut o discuție de minute în șir cu jucătorii imediat după remiza de la Csikszereda. Gigi Mustață i-a avertizat pe fotbaliști că este ultima dată când acceptă o asemenea atitudine din partea lor.

Peluza Nord, la capătul puterilor! Ce a transmis Gheorghe Mustață după semi-eșecul de la Miercurea Ciuc

Liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, a ajuns la limita răbdării și îi avertizează pe jucătorii roș-albaștri că dacă nu câștigă la Botoșani, dar și în următoarele meciuri de campionat, vor rămâne singuri pe un stadion pustiu.

„Dacă nici noi nu am avut răbdare, atunci nu a mai avut nimeni. Am tot spus să fim alături de ei pentru că ne-au făcut fericiți doi ani la rând sau pentru că urmau meciurile europene.

Gata, ce se întâmplă la echipă trebuie să înceteze. Meciul de la Miercurea Ciuc le-a întrecut pe toate. Poți pierde, cum s-a întâmplat cu Unirea Slobozia, dar să vedem că joacă sau că vor. Acum nu s-a văzut nici una, nici alta.

Cred că ei nu știu cine suntem noi, Peluza Nord, sau nu au priceput unde joacă. Le transmit că dacă nu se dăruiesc așa cum au făcut-o ediția trecută, dacă nu vin cu trei puncte de la Botoșani și din următoarele jocuri de campionat, vor simți pe pielea lor reacția noastră.

Nu e vorba de violență, dar vor juca precum în pandemie, singuri pe stadion. Ce au făcut la Miercurea Ciuc înseamnă că și-au bătut joc de milioane de suporteri, iar eu nu voi permite ca așa ceva să continue”, a declarat liderul Peluzei Nord la emisiunea realizată de Gabi Safta pe

„Vine tornada! Ar face bine să ridice mâna și să plece de la echipă”

„Suporterii sunt cei care au hotărât să le fie alături. În primul rând ei, jucătorii, vor suferi. Cei de acum nu au simțit vreodată furia Peluzei Nord.

Nu am permis să se întâmple așa ceva, dar nu-i mai pot calma pe suporteri. Îi sfătuiesc pe jucători să se dăruiască, să facă totul să nu simtă ce înseamnă furtuna Peluzei Nord.

Am îndurat multe, dar dacă am văzut că nu vor sau nu se dăruiesc maxim este prăpăd. Dacă ei cred că sunt plini de bani și nu au de ce să mai joace sau dacă au provocat probleme prin vestiar, ar face mai bine să ridice mâna, să lase echipa în pace și să rezolve tot ce au de rezolvat, altfel își vor blestema zilele.

Vine tornada. Vor suferi atunci când îi părăsim. Despre asta e vorba, nu de altceva. Victorie la Botoșani sau…război!”, a avertizat Gheorghe Mustață.