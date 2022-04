Gheorghe Mustață nu i-a rămas dator lui George Ogăraru! Răspunul dat de liderul galeriei roș-albastre după comentariul fostului fotbalist

Comparația folosită de coordonatorul Centrului de Copii și Juniori al Stelei l-a deranjat pe șeful Peluzei Nord care a oferit un drept la replică foarte tăios.

Ogăraru afirmase în urmă cu două săptămâni că Mustață e un fel de Baraba al zilelor noastre, într-o postare urcată pe o rețea de socializare. Și acuza faptul că acesta este promovat excesiv în mediul online.

„Au trecut 2.000 de ani de când unii l-au eliberat pe Baraba și au răstignit adevărul. Pe ei nu îi interesează adevărul, ei îl promovează tot pe Baraba cel eliberat”, a fost mesajul transmis de Ogăraru care nu a rămas fără ecou.

Liderul suporterilor vicecampioanei a intervenit și a amenințat cu dezvăluiri legate de activitatea fostului fundaș în cadrul clubului susținut de MApN. Iar acestea ar putea să îl pună în mare dificultate pe Ogăraru, consideră Mustață.

„Eu zic că e bine să stea liniștit și să nu mă mai provoace sau să mă jignească. Până acum eu am zis să fiu băiat finuț cu el, iar dacă am spus una sau alta despre el am făcut-o în limita bunului simț. Nu l-am jignit, așa cum a făcut-o el în postarea aia. Îi transmit să fie atent la toată activitatea lui și să se roage să nu ajungă și el la coteț. Acolo e tare greu. Iar la ce vorbește lumea despre tine, s-ar putea să ajungi și pe la coteț într-o bună zi.

Se spun multe lucruri despre activitatea ta de la centrul de copii și juniori, unii te acuză deja că l-ai distrus, iar tu știi bine că eu pot afla multe. Am și eu oamenii mei pe acolo pe la voi. Pe unele lucruri chiar le știu, dar nu vreau să le spun public acum. Eu nu îți doresc să ajungi și tu la coteț, deoarece este tare greu pe acolo, iar dacă ajungi, o să vezi cât de repede o să te rogi să fii și tu un Baraba liber. Momentan, mă opresc aici și sper că ai înțeles că nu vreau să fac circ prin presă”, a fost poziția lui Gheorghe Mustață.