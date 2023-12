Gheorghe Mustață știe ce jucători ”rămân 100%” la FCSB

Gigi Becali a anunțat că vor pleca mai mulți jucători de la FCBS în această iarnă.

Patronul ”roș-albaștrilor” a dezvăluit că se va despărți de Dorin Rotariu, Cristi Ganea și de Damjan Djokovic.

Cu toate acestea, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, l-a contrazis pe latifundiarul din pIpera și a spus că Damjan Djokovic și Andrea Compagno ”vor rămâne 100%” la FCSB.

”Cu siguranță da, 100%. Eu am fost vineri la bază, pentru că prin asociația noastră Salvați Steaua avem o inițiativă pentru suporteri, am făcut de fapt un tricou semnat de toți jucătorii, să facem un concurs, am avut ocazia să-i prind pe toți trei acolo, ei n-au făcut antrenament fiind răciți. Compagno, Djokovic, Crețu, Miculescu.

Crețu a jucat răcit cu Hermannstadt, la ora asta cred eu merită să joace. Poate să se supere oricine, atitudinea și ambiția lui Crețu, nu poate să-l dea cineva afară din postul de fundaș dreapta. Pantea nu se supără, e copil cuminte”, a declarat Mustață, conform Fanatik.