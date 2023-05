Gheorghe Popescu lansează o provocare: „Să nu mai aducem jucători străini de mâna a doua”

Farul este principala favorită la câștigarea titlului, având 1p avans față de FCSB, cu 2 etape înaintea finalului play-off-ului Superligii.

„Aducem foarte mulţi copii şi juniori la echipa mare”, atrage atenția Gheorghe Popescu

În runda a 9-a, cele două formații vor fi adversare la Ovidiu, iar dacă învinge Farul devine campioană, pentru a doua oară în istorie. Orice alt rezultat amână deznodământul pentru ultima etapă.

Președintele Farului Constanța, fostul mare internațional Gheorghe Popescu, atrage atenția că echipa manageriată de Gheorghe Hagi a dominat întrecerea internă nu cu jucători din străinătate, ci punând accent ep tineri.

„Chiar dacă nu am câştiga titlul, am patentat deja un model de business, un model de performanţă, care m-aş bucura să fie urmat şi de alte cluburi din România. Suntem echipa care investeşte în copii şi juniori, aducem foarte mulţi copii şi juniori la echipa mare, am dominat întreg sezonul cu patru copii (n.r. – în primul 11).

Ăsta e modelul de business al fotbalului românesc, nu să aducem străini de mâna a doua din străinătate, ci să investim în copii şi juniori. O bună parte din buget o investim în academie şi jucătorii care vin de la academie iată că pot duce echipa către o ‘finală’ de campionat.

Să nu mai spunem că fotbalul românesc nu are resurse, are resurse nenumărate, important e să ne uităm către resursele noastre, către copiii noştri şi să lăsăm jucătorii străini de mâna a doua care umplu campionatul nostru”, a declarat Gică Popescu, pentru Orange Sport.