Gheorghiță visează deja la revenirea la FCSB după debutul cu assist la U Cluj: „Când am auzit de oportunitate nu am ezitat”

Andrei Gheorghiţă, jucător împrumutat de FCSB la Universitatea Cluj, a debutat cu un assist la primul său meci pentru U Cluj, în victoria cu 1-0 în deplasare împotriva Farului Constanţa. Gheorghiţă a pasat decisiv la golul marcat de Dino Mikanovic în minutul 4, ajutându-și noua echipă să urce pe locul 7 în Liga 1, la egalitate de puncte cu Dinamo, dar cu un golaveraj mai bun.

După meci, Gheorghiţă a declarat că se simte bine la U Cluj și că scopul împrumutului este să prindă minute, să capete încredere și să revină pregătit la FCSB, campioana ultimelor două sezoane. El a subliniat că a fost primit foarte bine de colegi și că a apreciat încrederea acordată de antrenor, care i-a dat libertatea de a juca ofensiv. Gheorghiţă a menționat și faptul că mutarea s-a realizat rapid, actele fiind făcute „de pe o zi pe alta”.

„Mă simt bine. De asta am venit aici, să prind încredere, să am minute. E prima dată când antrenorul îmi spune ‘ia mingea, fă ce vrei’. E normal să ai mai multe realizări. Eu, când am auzit de oportunitate, nu am ezitat. S-au făcut actele de pe o zi pe alta.

E o echipă care își propune să joace fotbal. Ce pot să zic? Băieții sunt senzaționali. Băieții sunt experimentați. M-au primit bine. Îmi propun să joc cât mai mult. Îmi propun să strâng cât mai multe minute și să mă întorc pregătit la FCSB”, a declarat Andrei Gheorghiţă, pentru digisport.ro, după Farul – U Cluj 0-1.