Giani Kiriţă, discurs cu accente dramatice înainte de Dinamo – FCSB: „Da, mă tem!”

Giani Kiriţă a avut un discurs cu accente dramatice înainte de Dinamo – FCSB. Fostul fundaş al dinamoviştilor spune că echipa sa de suflet se află într-o situaţie dramatică şi că se teme de retrogradare.

„Da, mă tem de retrogradare. Dacă nu începi cu FCSB să iei puncte, deja vorbim de o situație dramatică la Dinamo”, a spus Giani Kiriţă la sport.ro.

Giani Kiriță a dezvăluit faptul că Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului din Ștefan cel Mare, ar fi fost în saună, alături de jucătorii pregătiți de către Ovidiu Burcă. Fostul fotbalist al „câinilor” l-a criticat dur pe oficial și a menționat faptul că acesta nu are ce să caute în anturajul fotbaliștilor.

„I-aș spune așa lui Nicolescu: Tu, băi, băiatule am auzit că faci saună cu băieții! Eu așa am auzit. Așa mi s-a zis. Serios! Nu are voie să facă un conducător saună cu băieții.

Nu ai voie să te duci să faci asta. Nu la modul ăla, Doamne ferește. Trebuie să existe o distanță între conducerea clubului și echipă. Nu ai ce să cauți lângă ei acolo. Tu ești conducător”, a spus Giani Kiriță, potrivit fanatik.ro.