Gică Craioveanu, nemulțumit de un „tricolor”: „M-a revoltat! Să aibă grijă ce spune!”

România a câștigat cu Kosovo (2-0). Primul gol al „tricolorilor” a pornit de la o acțiune foarte bună a lui Olimpiu Moruțan, intrat în minutul 72 pe teren.

După meci, jucătorul a avut un discurs a ținut să le răspundă criticilor după meci. Discursul său a fost contestat însă de Gică Craioveanu. Iată ce a spus fostul internațional român.

„M-a revoltat! Să aibă grijă ce spune!”

„Pe mine m-a revoltat, pentru că el crede că noi nu vrem ca echipa națională să se califice, ceea ce e total greșit. Ar trebui să aibă grijă ce spune, nu e corect, cred eu.

Și noi nu am criticat, am spus ce s-a văzut, ce am văzut cu toții. Și nimeni nu i-a considerat slabi, să fim serioși. Nu am auzit pe nimeni să spună că sunt slabi”, a spus Gică Craioveanu, pentru Digi Sport.