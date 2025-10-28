Gică Craioveanu trage semnalul de alarmă la Universitatea Craiova: „Pentru binele echipei”

Gică Craioveanu (57 de ani), legendă a Universității Craiova și fost oficial al clubului din Bănie, a tras un semnal de alarmă referitor la situația destul de tensionată care a acaparat echipa.

„Acum două luni echipa arăta a campioană! Se câștigau și meciurile mai puțin reușite.

Cineva a aprins fitilul, asta e clar, la noi e nevoie doar de scânteie ca să aprinzi.. Am câștigat un singur meci și acela chinuit, cu Slobozia, 3-1. Meci modest, eu cred că 11 contra 11 nu-l câștigam… Sunt de părere că pentru binele echipei ar fi să se ajungă la un numitor comun. Eu înțeleg, mi-am luat și eu titlul de antrenor UEFA PRO, îl înțeleg perfect pe Mirel. Trebuie lăsate orgoliile acestea”, a început Gică Craioveanu dialogul cu site-ul digisport.ro

„Eu cred că ar fi cazul să intervină și Mike (n.r. Mihai Rotaru). Nu știu nici cum să-i spun, dacă e conflict sau sunt ambiții. Dacă trebuie să dai un pumn în masă dai, dacă trebuie să îmbrățișezi pe cineva o faci și pe asta pentru binele echipei.

Până la urmă toți vrem să câștigăm. Cu toții avem același obiectiv, să câștige Craiova. Căpitanii trebuie și ei să ia atitudine în această situație. Trebuie să găsească o soluție acum, până nu e prea târziu. Eu nu sunt nici fan Mirel, nici fan Ștefan Baiaram în acest caz. Chiar dacă sunt președinte la Slatina eu urmăresc Craiova, va rămâne mereu în sufletul meu”, a mai spus Gică Craioveanu.

„Pe mine mă interesează imaginea, care acum este șifonată.. De când a apărut acest conflict echipa nu mai joacă nimic. Fane (n.r. Ștefan Baiaram) pare că a pus ghetele în picioare pentru prima oară.

Nu este ok pentru grup, pentru echipă, pentru noi, pentru suporteri. Dacă echipa se luptă la titlu, la noi intervin problemele interne. Așa este la noi, la olteni. Trebuie să existe o cale de mijloc. Am văzut mulți suporteri supărați pe joc în ultima perioadă”, a concluzionat fostul jucător emblematic al Craiovei, pentru digisport.ro.