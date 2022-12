Gică Hagi a anunțat când va lua Farul campionatul: „Vom ajunge să fim cei mai buni”

Farul Constanța încheie anul 2022 pe primul loc al Superligii, cu un avans de 1p față de CFR Cluj.

„În 2025, vom fi campioni. Farul va fi un club puternic”, a spus Gheorghe Hagi

Chiar dacă a dominat autoritar prima parte a campionatului, fiind lider după 17 dintre cele 21 de etape jucate până acum, managerul Gheorghe Hagi spune că echipa lui încă nu e pregătită să devină campioană.

În meciurile cu echipele aflate pe locuri de play-off, Farul a obținut trei victorii (3-1 cu CFR Cluj și FCSB și 1-0 cu Sepsi) și o remiză (1-1 cu Rapid), fiind învinsă doar de Universitatea Craiova, cu 3-4, după ce a condus cu 3-1.

„Eu știu ce vreau. Am un club care se dezvoltă bine, care este pe drumul cel bun. Și vom ajunge să fim cei mai buni, așa cum visez și vreu. În 2025, vom fi campioni. Farul va fi un club puternic”, a spus Hagi, la Digi Sport.

„Eu nu sunt bogat. Dacă eram bogat, aveam acum cei mai buni jucători. Dar am Academia, care a produs an de an fotbaliști de calitate. Și va veni și ziua aceea, cum am mai spus, când primul 11 al naționalei României va fi format exclusiv din jucători de la Academie.

90% din banii câștigați din fotbal i-am bagat în acest club. Pentru că fotbalul mi-a dat tot. Pentru mine, e munca nu banul. Mie îmi place să muncesc și să produc.

Sunt cine sunt datorită fotbalului. Din plăcere s-a transformat în iubire, iar acum e pasiunea mea să ajut acești tineri să ajungă mari”, a spus Hagi.