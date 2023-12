Gică Hagi a răbufnit la adresa arbitrajului după ce Farul a avut 3 goluri anulate cu Rapid: ”Mi-a dat roșu și toți mă criticau!”

Rapid a încheiat anul 2023 cu o remiză albă. Giuleștenii au bifat doar un 0-0 pe terenul celor de la Farul Constanța.

La finalul meciului, Gică Hagi a oferit mai multe declarații.

Echipa de la malul mării a avut 3 goluri anulate.

La finalul meciului, Gică Hagi a avut un discurs manifest și a răbufnit la adresa arbitrajului.

Fostul decar al României susține că golul lui Andrei Artean nu trebuia anulat.

”A fost un meci frumos, ambiții multe, fiecare a vrut să câștige. Cred că meritam să luăm cele trei puncte, dar asta e, am marcat de trei ori.

Conducerea mi-a spus că nu s-a dat nicio reluare de la golul doi la televizor. Eu cred că e gol valabil. Am și eu o conducere și sunt foști fotbaliști. Au zis că nu s-a dat la TV nicio reluare. Acum o lună, Farul a luat gol în ultimul minut. Când noi am avut fault, nu s-a întors, a recuperat adversarul mingea, ne-a dat gol, iar eu am întrebat arbitrul de ce nu s-a întors faza.

Mi-a dat roșu și toți mă criticau ’Ce vede Hagi, de ce să întoarcă faza?’ Acum de ce o întoarceți? Cu Steaua (n.r. FCSB) s-a întors, acum s-a întors, de ce s-a întors? E normal așa? Cum bat câmpii când e normal? Am văzut o sută de mii de goluri. Dacă e fault, întorci faza. De ce nu a închis ochii cum a făcut și data trecută? Am pierdut două puncte atunci. Alții câștigă cu gol care nu e valabil. Mie nu mi se dă. Sunt puncte importante, băieții ăștia au alergat, au muncit, au jucat fotbal și trebuia să câștige.

Asta am vrut să zic, în rest, sunt sărbătorile. I-am felicitat pe toți, chiar dacă au fost și momente mai puțin bune, dar s-a muncit bine un an. Toată lumea merită felicitări. Meritam victoria fără doar și poate, dar mergem înainte. Sărbători fericite tuturor. Trebuie să ne odihnim pentru ca apoi să muncim în continuare.

Noi am învins, dar nu s-a dat golul. Nu a fost ofsaid, mâna adversarului era în față. Venim și noi mâine cu o fază, dar degeaba mai venim dacă în partea cealaltă s-a câștigat. Nu pot să comentez, eu am luat roșu. Când m-am dus și am avut bun simț și am întrebat ’De ce nu ai întors faza să dai fault?’ Roșu! Ce poți să faci? Sunt lucruri bune și mai puțin bune. Ne convine, nu ne convine, trebuie să mergem înainte”, a spus Gheorghe Hagi.

Ce a spus Hagi despre Mazilu

”Mazilu abia a făcut 18 ani. Anul ăsta când am ieșit campioni, jucam cu cinci jucători în teren și cu vreo trei pe bancă. Mazilu are mult talent. E rar să găsești un jucător ca Mazilu. Nu în fiecare zi, dăm randamentul dorit de cei de la televizor.

Nu există fotbalist care întotdeauna a dat randament, câteodată îți iese, câteodată, mai puțin, câteodată dai de un fundaș care e foarte bun. E un copil foarte bun, căruia Îi place fotbalul, e serios, i-am urat succes în continuare. Am avut cu el o discutie și mă bucur că apoi a jucat foarte bine”, a declarat Gheorghe Hagi