Gică Hagi a schimbat obiectivul echipei sale după calificarea în play-off: „Sunt lucruri bune pe care le-am făcut!”

Gică Hagi a scăpat de emoțiiile luptei pentru play-off în ultima etapă a sezonului regular. Cu victoria de joi în fața celor de la FC Botoșani, constănțenii și-au asigurat prezența între primele 6 echipe ale campionatului.

După ce în vara anului trecut și-a rebranduit echipa în urma fuziunii dintre Viitorul și Farul, Gică Hagi are un prim rezultat încurajator al acestei mutări. După doi ani în care a ratat acederea în play-off, trupa din Ovidiu se va bate în partea a doua a sezonului cu granzii Ligii 1. Iar ultimel evoluții pentru Larie & Co l-au făcut pe Rege să schimbe ținta pentru finalul stagiunii actuale. Marinarii au 4 victorii din ultimele 5 partide disputate din campionat.

„Noi în vară, toţi, cu staff-ul cu echipa am început o muncă. Eram la început cu toţii şi în 7 luni părerea noastră e că am revenit la origini. Suntem pe primul loc atât ofensiv, cât şi defensiv, echipa arată bine, îşi respectă principiile. Deja jucatorii înţeleg lucrurile. Suntem mulţumiţi şi fericiţi. Performanţele pe care le-am făcut în acest an printr-o muncă foarte bine făcută, muncită, făcută foarte bine de jucători care s-au dedicat meseriei.

Sunt lucruri bune pe care le-am făcut, care ne dau încredere! Obiectivul din actualul sezon Locul 2. Astăzi am avut şedinta cu ei, acum am terminat-o. E un obiectiv mare, dar nu imposibil. Trebuie să ne punem obiective mari întotdeauna. trebuie să fii motivat, provocat şi ne dorim lucrul ăsta. E datoria mea, meseria mea să îi motiveze şi să le dau obiective. Noi ştim clar ce obiective avem şi atunci mergem pe ele”, a fost anunțul lui Gică Hagi, la Telekom Sport.

Farul mai are de jucat încă un meci în sezonul regular. Va evolua pe Ion Oblemenco în fața Universității Craiova, echipă pe care au învins-o în tur cu 1-0. Acum, alb-albaștrii au 48 de puncte și se află pe poziția a 4-a, însă în cazul unei victorii, trupa lui Gică Hagi va termina pe podium sezonul regular. În cazul unei înfrângeri, constănțenii ar putea ajunge și pe locul 6 în funcție de rezultatele pe care le înregistrează urmăritoarele FC Voluntari și FC Botoșani. Este al zecelea sezon de primă divizie pentru proiectul lui Gică Hagi. În acest timp, clubul său a cucerit un titlu, în 2017 și a terminat pe poziția a treia, în 2019.