Gică Hagi, anunț de ultim moment despre Denis Alibec: „Nu poate să fie cu noi!”-Ce se întâmplă cu atacantul Farului!

Farul Constanța ocupă primul loc în campionat și urmează să joace contra CSU Craiova. Gică Hagi a anunțat că Denis Alibec este indisponibil pentru duelul cu oltenii.

Mai exact, atacantul Farului se resimte după victoria cu FCSB (3-1), în care a și marcat. Iată ce a spus Hagi despre vârful de 31 de ani.

„Nu poate să fie cu noi!”

„Denis a acuzat dureri și încă are probleme acolo unde avea el și nu e pentru acest meci. Îmi pare rău că Denis are încărcătura pe care o are și nu poate să fie cu noi.

Am nevoie să aducem jucătorii să se simtă bine din punct de vedere fizic. Preocuparea noastră este să gestionăm lucrurile foarte bine”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă dinaintea meciului.

Farul Constanța a acumulat 18 puncte după 8 etape și este una dintre cele 2 echipe neînvinse din campionat, alături de Hermannstadt.