Gică Hagi ar putea să meargă să antreneze în alt campionat

Gică Hagi (60 de ani) ar putea reveni pe banca tehnică, după ce în vară a renunţat să se mai ocupe de pregătirea celor de la Farul Constanţa.

Se pare că Gică Hagi nu îi va lua locul lui Mircea Lucescu la naţionala României. ”Regele” are alte planuri, iar cei de la iAMsport scriu că se află în discuţii pentru a reveni în Turcia.

Sunt şanse foarte mari ca până la finele anului să semneze în ţara unde a ajus fiul său, Ianis, care a început să fie providenţial pentru Alanyaspor.

Fostul mare portar a dezvăluit că Gică Hagi ar fi fost de acord să bată palma cu FRF şi a pus o condiţie: Mihai Stoichiţă, directorul tehnic de la FRF, să fie dat afară.

„Data trecută de ce nu a venit? A primit o ofertă şi nu a acceptat-o. Hagi a fost şi la Federaţie, îi făcuseră şi meniul, a fost întrebat şi ce vrea să mănânce la prânz.

A spus: «Ăla afară, ăla afară». Îşi făcuse echipa, iar Mihai Stoichiţă era primul OUT”, a declarat Florin Prunea, citat de iamsport.ro.