Gică Hagi, ca o furtună după meciul cu FCSB: Mai există respect?

FCSB a reușit să se impună în meciul cu Farul Constanța, scor 1-0. Gică Hagi consideră că rezultatul a fost viciat de „centralul” Sebastian Colțescu și că gruparea din Constanța a ieșit deja din lupta pentru apărarea titlului.

„Nu o să stau să mă agăț de un lucru (n.r. faza penalty-ului) în care s-a depășit orice. Cel puțin așa mi s-a zis. Sper să iasă conducerea și să vorbească dacă e așa. Din simulare s-a dat penalty.

Le-am transmis celor din echipă că nu mi-a plăcut cum am jucat. Nu e ce îmi doresc eu.

Nu știu ce a făcut Colțescu. Eu am conducere, să iasă în față și să vorbească. Eu din toate informațiile pe care le-am primit a fost o simulare. Eu ce să mai fac? Mai există respect? Eu trebuia să îmi văd de ale mele, să marcăm goluri.

Ei au primit 100 de faulturi, noi niciunul. Dacă și acasă suntem arbitrați așa… ce să mai zic? Scuzați-mă, eu sunt depășit de situații. Le-am zis și celor din echipă, vreau să vorbesc pe partea tehnică.

Am avut ocazii, am jucat cam direct uneori. Nu am marcat și asta e fotbalul. Când joci cu echipe bune, de nivelul FCSB-ului, trebuie să marchezi”, a spus Gică Hagi, după meci.