Gică Hagi, cucerit de un jucător de la Farul: ”E Boloni!”

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, în prima etapă a Superligii. Este prima victorie din noua ediţie de campionat, după cele două egaluri de vineri.

La finalul meciului, Gică Hagi l-a lăudat pe Dina Grameni.

„Dina-i Dina! Dina e Boloni! Un mijlocaș foarte bun, care citește jocul, are o tehnică foarte bună.

Am câștigat, am avut noroc, trebuie să recunoaștem. Am jucat un fotbal cât putem la momentul ăsta, o primă repriză destul de slabă, a doua mai bine. Ușor-ușor, vrem nu vrem, trebuie să facem față.

Am câștigat, ăsta e singurul semn bun, restul contează mai puțin. Am venit aici la rezultat, trebuie să facem față pe ambele fronturi. E ceva inedit pentru noi acest program.

N-avem timp să stăm să ne gândim prea mult la acest meci, trebuie să ne gândim la următorul, să ne reunim la București și de acolo să plecăm.

Cei de anul trecut, deja ei cunosc lucrurile, principiile. Cei noi trebuie să învețe. Vedeți, mi-am pierdut iar vocea. Dar în ce-i privește pe cei de anul trecut, nu sunt dubii”, a spus Hagi.