Gică Hagi, descumpănit după Farul – Unirea Slobozia 1-1: „Nu ne gândeam că o să ajungem aici. 100% trebuie schimbat ceva”

Antrenorul Farului a tras concluziile după ce echipa sa a înregistrat un nou rezultat dezamăgitor în play-out-ul Superligii, 1-1 pe teren propriu cu Unirea Slobozia.

„Am început meciul bine, am făcut ce trebuia, am marcat, dar în repriza a doua ne-am mulțumit cu ce am făcut, i-am lăsat să vină peste noi. Noi am avut ocazii, dar nu am marcat. Ne doare, e clar că lucrurile s-au complicat cu egalul acesta. Câștigam, eram acolo, dar… Asta e realitatea.

Nu e vorba de relaxare. Au fost ocazii. Era logic ca ei să vină peste noi în repriza a doua, le-am și zis că vor veni. Am schimbat, am încercat să securizez cât pot zona centrală, pentru că ei au băgat două vârfuri, chiar trei, dar am luat gol acolo. Ce să zic? E complicat. Trebuie să câștigăm, pentru că avem nevoie de puncte” a afirmat Gheorghe Hagi la finalul partidei, conform Digi Sport.

„E clar că nu e ușor, nu ne gândeam că o să ajungem aici, dar asta este realitatea.

Trebuie să o vedem. Suntem acolo, ar fi culmea să nu ne gândim acolo (n.r. la retrogradare), asta e realitatea. De aici trebuie să mergem, să câștigăm meciuri, să facem rezultate. Fotbalul e imprevizibil.

Fotbalul pare ușor, dar nu e ușor. Trebuie să avem putere, să avem minte. 100% trebuie schimbat ceva. Trebuie să ne luptăm până la final, pentru că situația este grea” a declarat „Regele” pentru sursa menționată.