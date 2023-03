Gică Hagi, despre unul dintre jucătorii săi: Eu cred că e cel mai bun!

Farul a jucat foarte bine în fața lui Sepsi și a învins, la Ovidiu, cu 2-0. Antrenorul Gheorghe Hagi crede că jucătorii săi au făcut un meci aproape perfect și a remarcat câțiva dintre elevii săi. De asemenea, s-a arătat deranjat de faptul că „se vorbește foarte puțin” despre portarul echipei sale.

„Jucătorii au făcut un meci extraordinar. Cred că și noi, staff-ul, am ales tactica care trebuia. S-a văzut că în a doua repriză am cedat puțin, am coborât 2-3 metri în spate. Dar tot ce am lucrat am pus în aplicare.

N-am fost noi în partea secundă. Când îi dai adversarului timp să gândească, devine bun. Mai ales că Sepsi joacă un fotbal bun, cu mișcare în teren, jucători buni. Trebuia să îi punem în criză de spațiu și timp.

Mazilu e pe drumul bun, e un băiat foarte serios, foarte talentat. Ușor, ușor se adaptează la ritmul primei ligi. Iese în evidență pentru că marchează, îi place goluil. Are dribling, viteză, vede poarta. Așa o vede și Denis Alibec. El și Louis Munteanu au făcut o treabă bună în prima repriză, au scos multe lucruri bune. Sunt mulțumit!

Ne plac jucătorii polivalenți, ne plac jucătorii care se apără bine, avem mult talent, cu multe calități. De 4 meciuri nu am luat gol. Se vorbește foarte puțin despre Aioani! Am văzut că s-au făcut statistici despre portari, el nu e. Eu cred că e cel mai bun!”, a spus Gică Hagi la Orange Sport.