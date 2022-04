Gică Hagi, dezamăgit de înfrângerea Farului: „Ei au tras la poartă, noi n-am tras. S-au pierdut duelurile”

Farul Constanța a fost învinsă de CSU Craiova, scor 0-3, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1.

La finalul meciului, Gică Hagi a declarat că înfrângerea a fost cauzată de jocul defensiv al echipei sale.

„O echipă puternică, o echipă care are atitudine, determinare, are fotbaliști, are tehnică. Cred că și noi avem ofensiv, dar defensiv am făcut mai puțin. S-au pierdut duelurile, s-au pierdut mingi, apoi au venit contraatacuri. Ei au tras la poartă, noi n-am tras.

Cred că și noi am dus bine mingea în repriza a doua, dar e important să faci bine și faza defensivă, unde noi am suferit. În fotbal, trebuie să faci ambele faze bine, mai ales când joci cu o echipă bună, în formă, așa cum e Craiova”, a spus Gică Hagi la posturile care transmit Liga 1.

În urma acestui rezultat, gruparea olteană ocupă locul 3, cu 39 de puncte, cu unul mai puțin decât ocupanta locului secund, FCSB, în timp ce formația din orașul de la malul mării e pe 5, cu 28 de puncte.