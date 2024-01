Gică Hagi e în culmea fericirii după ce a învins-o şi pe FCU Craiova: „E fantastic”! Ce a spus despre câştigarea campionatului

Gică Hagi e în culmea fericirii după ce a învins-o şi pe FCU Craiova. Tehnicianul campioanei a vorbit despre victoria din duelul de la Ovidiu, dar și despre situația campionatului.

„Hai să luăm ce am zis înainte de meci, că întâlnim o echipă care e foarte talentată Am început bine anul, două echipe valoroase din Craiova, talentate, am câştigat cu ambele. Am pregătit bine meciul. Singurul lucru care a fost negativ: am ratat foarte multe ocazii. Atunci, normal că adversarul vine peste tine.

Şi-au creat ocazii, mă bucur că Buzbu a scos mingea aia pe care am văzut-o în poartă. Munteanu face parte din joc, trebuie să fie mai rece acolo. A făcut două meciuri foarte bune. O să intre, e bine că îşi creează ocazii. Nu aş putea eu după meci să stau să discut despre lucrul ăsta. Orice aş zice, s-ar interpreta. Aş zice că Rusu a dat în minge.

(n.r Despre Ronaldo Deaconu) Îl ştiam foarte bine, nu uitaţi că a fost la noi în academie. La un moment dat, a plecat. L-am apreciat, ştiam că are calităţi foarte bune cu mingea. Îşi doreşte foarte mult să muncească şi fără minge. Trebuie să crească mai mult în rezistenţă. Suntem la început, a jucat tot meciul, nu e uşor. 60-70 de minute le-a dus.

Nu putem vorbi de titlu. Au bani, cumpără jucători, eu trebuie să mă adaptez la ce pot. Mai avem mult până să devenim un club puternic.

(n.r. despre transferul lui Aioani la Rapid) Am declarat că voiam să luăm cât mai mult, dar piaţa dictează.

(despre revenirea lui Denis Alibec) Nu. Băiatul v-a răspuns că nu e. Nu avem nici măcar ideea de a-l aduce. A plecat să câştige bani mulţi. Eu aş fi cel mai fericit dacă ar veni mâine. Dar cum să laşi banii ăia să vii? Nişte speculaţii ale presei, suntem în perioada de mercato. Niciodată Farul nu a câştigat două meciuri cu Craiova, cu ambele. În tur am luat o bătaie aşa cum trebuie acolo. E fantastic ce am făcut cu ce s-a întâmplat în iarna asta”, a spus Gică Hagi, la digisport.ro.