Gică Hagi, fascinat de Tiraspol: „Fantastic, foarte bun!”

Farul Constanța va da piept cu Sheriff Tiraspol. Doborgenii vor juca returul în Moldova, după ce în tur au învins cu 1-0 la Ovidiu.

Gică Hagi, tehnicianul Farului, a rămas impresionat de ce a văzut la Tiraspol. Iată la ce s-a referit.

„Fantastic, foarte bun!”

„Fantastic, foarte bun (n.r.- gazonul)! Îi salut pe cei ce investesc în segmentul social important, să faci lucruri de acest nivel… E foarte important.

Au antrenor bun și jucători ce pot aduce diferența în orice moment. Trebuie să facem un joc tare, tare bun și ofensiv, și defensiv, meci complet, ca să trecem de acest tur. Vom încerca să fim noi, să dictăm intensitatea jocului. Un detaliu: și noi, și ei ne cunoaștem mai bine decât înaintea meciului tur, nu cred că ne-am putea surprinde cu ceva. Poate una-două schimbări mici.

Înainte era un grup tânăr, înființat de mine, care avea zero experiență europeană, că de acolo am plecat. Am construit un grup ce-a câștigat tot ce se poate în România, de doi ani ne-am unit și am readus un club de tradiție, Farul, în prim-plan. Da, e o provocare, cu asta trăim, asta facem! Cred că muncim bine și putem trece de Sheriff”, a spus Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.