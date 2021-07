Gică Hagi, înaintea meciului cu UTA: ,,Mă bucur că am revenit unde îmi e locul”

Farul Constanţa debutează în noul sezon al Ligii 1, în deplasare, duminică, de la ora 18:30, pe terenul celor de la UTA Arad.

Înaintea meciului de la Arad, Gică Hagi, antrenorul dobrogenilor, a susuţinut o conferinţă de presă. Acesta se arată încântat de faptul că a revenit în antrenorat după o pauză de un an.

Despre meciul cu UTA, Hagi spune spune că va fi o partidă foarte grea, având în vedere că arădenii lui Balint se desafac foarte greu în faţa adversarilor.

,,Mă bucur mult că am revenit acolo unde cred că îmi era locul. Cu toții sper să facem un an foarte bu,,n, să avem succes. O să muncim pentru acest lucru și sperăm să realizăm victorii foarte multe, să facem performanță în acest an, să fim una din echipele care o să joace un fotbal foarte bun.

Așa cum mă știiți, cu multă personalitate, vreau ca echipa mea să dicteze ritmul și intensitatea jocului. Avem nevoie de talent și personalitate în teren și – bineînțeles – rezultate, pentru că cu ele rămâi. Ar trebui să avem o mentalitate de învingători, să ne placă să câștigăm cât mai multe meciuri pentru că victoria aduce bucurie, aduce fericire. Suntem încă la început, după evenimentul care s-a întâmplat în această vară, unirea celor două cluburi.

Acum cred că dobrogenii și constănțenii, cu toții împreună, vor susține acest club, care sper să ajungă printre cele mai bine organizate din România. Aș vrea să ducem acest proiect la un nivel foarte ridicat.

Începem cu o deplasare la o echipă care s-a comportat foarte bine anul trecut. O echipă puternică, cu un antrenor foarte disciplinat, foarte bine organizat. E greu să o desfaci pe UTA, e greu să câștigi împotriva ei, dar mergem cu gândul și cu obiectivul de a ne întoarce la Constanța cu un rezultat pozitiv și mai ales să încercăm să câștigăm.”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă.