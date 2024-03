Gică Hagi, mesaj frontal după egalul cu CFR: „Să nu uitați un lucru, domnilor”

Gică Hagi (59 de ani), antrenorul-finanțator al Farului, a comentat remiza cu CFR Cluj, 1-1, un rezultat injust în opinia lui.

„Meritam victoria fără dar și poate, am făcut un meci foarte bun până în ultimele minute, când s-a întâmplat acea fază. Nu am recuperat pe mingea a doua, dar asta este. Am făcut un meci bun, am alergat din primul până în ultimul minut, am făcut presing, am încercat să-i punem în criză de spațiu și timp.

Au jucători valoroși, dar cred că am făcut un meci bun. Jucătorii erau puțin dezamăgiți, dar le-am ridicat moralul. Trebuie să mergem înainte, avem timp să ne recuperăm mental și fizic, apoi să câștigăm în ultima etapă.

Toată echipa a muncit, a vrut, fiecare a încercat să dea cât are. Adversarul a fost foarte bun, calificat în play-off, fără presiune. Am avut ocazii multe, trebuia să marcăm multe goluri, dar portarul a apărat, noi am ratat. Ăsta este fotbalul, n-ai ce să-i faci”, a opinat Hagi.