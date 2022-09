Gică Hagi, nemulțumit chiar dacă echipa lui a câștigat cu 3-0: ”Am fost supărat pe asta!”

Farul Constanţa a întrecut duminică, pe teren propriu, formaţia FC Argeş, scor 3-0, şi a trecut pe primul loc în clasamentul Superligii. Meciul, care a contat pentru etapa a zecea, a fost întrerupt timp de opt minute, pentru a i se acorda îngijiri medicale unui spectator.

La finalul meciului, Hagi a explicat ce l-a supărat.

”Am jucat bine, eu zic că am pregătit bine meciul, am început extraordinar, am marcat, apoi am avut 20 de minute în care ne-am pierdut. Există potențial să fie și mai bine.

Am construit bine, avem jucători care erau foarte buni, încercăm să-i aducem la nivelul la care erau înainte. Băluță mai are până să ajungă unde era înainte. Important e să fie mult pe teren, să aibă ritm, că fotbal știe mult, el era profesorul.

În prima repriză, am fost supărat pe cei din spate pentru că era foarte lentă construcția. A doua repriză, am schimbat sistemul și poziția jucătorilor nu era așa bună. Ofensiv știm să jucăm, defensiv o putem face mai bine.

Avem talent, încrederea jucătorilor e mare, jucătorii, foști internaționali, mai rămâne să-i punem la punct fizic. Nu sunt la cel mai bun nivel fizic, dar sper că vor ajunge”, a declarat Gică Hagi.