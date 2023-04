Gică Hagi, nervos după meciul cu Sepsi: ”Nu puteți voi să ne declarați cum vreți voi!”

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Sepsi Sf. Gheorghe în primul meci al etapei a şasea din play-off-ul Superligii.

La finalul meciului, Gică Hagi a oferit mai multe declarații.

Antrenorul de la Farul a fost foarte deranjat de întrebările reporterilor.

”Am pierdut două puncte. Am făcut un meci defensiv destul de bun, ofensiv, mai puțin bun, chiar dacă am avut ocazii să facem 2-0. Și ei au avut ocazii.

Știam că întâlnim o echipă care ne poate crea probleme. Când am scăzut presiunea, au venit problemele defensive. Nu am știut să gestionăm ultimele minute.

Când primești gol în ultimele minute, eu cred că suntem supărați toți, nu doar unul, dar trebuie să mergem înainte. Dacă făceam 2-0, se termina meciul.

Domnilor, hai să fim și serioși. Așa, doar să băgăm întrebări doar de dragul de a băga, de pe stradă… Noi am construit, noi am făcut, am fost conectați. Suntem oameni, uneori iese, alteori, nu. Nu o să stau să spun ce detalii, legate de faza ofensivă. Defensiv, cred că am făcut bine.

Toate meciurile din play-off sunt grele. Noi suntem pe primul loc, suntem cei mai buni, dar nu avem bugetul și nu ăsta era obiectivul.

Folosiți dumneavoastră cuvântul ăsta de favoriți. Nu puteți voi să ne declarați cum vreți voi, să ne ascultați. Dacă nu ne ascultați, bine, spuneți ce vreți voi. Favoriți, de unde? Suntem favoriți că jucăm cel mai bine, suntem pe primul loc.

Eu cred că voi vedeți fotbalul așa ușor. De acolo e ușor, intră pe teren să vezi ce greu e. Noi am făcut extraordinar de bine. În campionat i-am bătut pe toți, în turul play-off-ului am fost cei mai buni.

Voi le băgați pe toate negative. Ce jucător a dat gol astăzi? Ce jucător a dat bară astăzi? Ce vârste au? Pe-asta nu le vedeți? Eu spun că nu suntem favoriți. Că jucăm cu Sepsi? Păi Sepsi a bătut-o pe CFR cu 3-0, crezi că e ușor?

Nu o să explic nimănui ce schimbări fac. Sunt și eu om, ca voi, o dată e bine, o dată nu e, dar nu o să vă dau explicații. Asta ar fi culmea”, a declarat Gică Hagi.