Gică Hagi nu s-a ferit de cuvinte! Reacție despre CM 2022: „Cel mai slab meci de la Mondial!”

Gică Hagi a vorbit recent despre Campionatul Mondial din Qatar, a cărui finală se va disputa duminică (Argentina – Franța).

Se pare că „Regele” nu s-a ferit de cuvinte. Iată ce a spus despre cel mai slab meci de la turneul final.

„Cel mai slab meci de la Mondial!”

„Într-o finală poate să existe o favorită? Nu cred. Eu țin cu România, din păcate. Eu mă bucur de fotbal, iubim fotbaliștii mari, pe Messi, pe Mbappe, dar eu țin cu România și m-aș bucura să văd România acolo.

Credeți că există un meci slab la un Mondial? Ți-l zic pe ăla slab mai bine, care a fost 0-0 între Anglia și Statele Unite. Cel mai slab meci de la Mondial! Asta nu înseamnă că e adevărat, dar așa am văzut eu. Parcă eram noi ăia, la old boys. Poate am văzut greșit și îmi cer scuze. Cel mai bun meci va fi probabil finala”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.