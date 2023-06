Gică Hagi nu vorbește cu Edi Iordănescu de un an: „Are prea multă treabă”

Gică Hagi a vorbit despre relația pe care o are cu selecționerul Edi Iordănescu și dezvăluie că cei doi nu au mai discutat de un an.

„E tânăr și o să-i treacă. Trebuie să-i treacă. Altfel nu e bine”, a spus Hagi, la OrangeSport.

„Am vorbit la început, puțin. Și atât. Am vorbit prin Jerry Gane (n.r- secundul naționalei). E probabil ocupat. Are prea multă treabă. Cu Rădoi am vorbit din când în când. Cu Daum și Contra, da”, a adăugat Hagi.

După declarațiile lui Gică Hagi, Basarab Panduru a comentat relația rece dintre selecționer și managerul tehnic de la Farul.

„Nu știam că a discutat cu Edi doar la început și după aceea nu au mai vorbit. Când Iordănescu a stat în tribună la Farul – CFR Cluj a fost una dintre cele mai urâte imagini din fotbal. Selecţionerul trebuie să stea pe cel mai bun loc, dar el se duce în tribună. Scuzele alea cu prietenul care l-a rugat să stea acolo…

Cred că l-a pedepsit pe Hagi, pentr că s-a supărat cum se supără şi pe alţii. Nu vorbeşti cu Hagi sau nu vorbeşti cu un antrenor, atunci e OK. e viziunea ta. Dar dacă vorbeşti cu ceilalţi şi cu el nu, atunci a e o problemă.

Dacă ai vorbit cu el la început şi după n-ai mai vorbit, atunci s-a întâmplat ceva. Nu trebuie să ne supărăm pe «Rege», că e părerea lui. Dacă aşa vede lucrurile, de ce să ne supărăm noi? Eu cred că Edi comunică cu toată lumea, dar e supărat pe «Rege». Aşa cred eu”, a adăugat Panduru.